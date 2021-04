Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 13 aprile 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenza per il Toro la Luna nel segno, insieme ad una Venere molto importante, invita a prediligere la sfera sentimentale. Nonostante qualche conflitto che potrebbe essere nato in ambito familiare, gli equilibri che regolano alcuni rapporti difficilmente si modificheranno, per questo sarebbe bene cercare di ritrovare equilibrio dentro di sé.

Per la Vergine, la giornata di oggi sembra imporre una piccola pausa: anche chi si è trovato a sostenere un gran numero di impegni ora sembra doversi concentrare per capire come ottenere qualcosa di più dalla fine di questo Aprile. Le prossime settimane aiuteranno a comprendere meglio alcune questioni lavorative ancora incerte.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni per il segno del Capricorno. La bella situazione astrologica che sta per configurarsi sembrerebbe poter riportare una bella serenità, consentendo di risolvere alcune dispute nate di recente. La fine di aprile aiuterà a recuperare le relazioni più importanti.

