Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi, mercoledì 13 aprile, richiamano l’attenzione degli appassionati dei segni d’Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Per lo Scorpione, anche se non siete al meglio dal punto di vista psicologico bisogna rimettere al centro i sentimenti. Verso il fine settimana avrete modo di recuperare, ottime emozioni sono in vista. Attenzione in questa giornata a non dare adito a distrazioni.

Chi è nato sotto il segno del Cancro deve sapere che superare i problemi è possibile ma attenzione a non dimenticare gli insegnamenti dati da avvenimenti poco felici. L’esperienza ne beneficia ma andare oltre è fondamentale. Questo mercoledì potrebbe riportare a galla vecchie emozioni negative ma siate pazienti in attesa di un fine settimana di netto recupero.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Chi sta vivendo un nuovo amore soggetto a conflittualità deve andare avanti nonostante tutto, soprattutto in questa giornata in leggero calo così come giovedì. L’umore è ancora influenzato dagli altri ma cercate di allontanarvi dalla negatività che vi circonda. Il fine settimana avrete comunque modo di recuperare sia dal punto di vista emotivo che fisico.

