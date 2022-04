Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano anche oggi a caratterizzare i segni di Aria. Ecco le previsioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele Per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per la giornata di oggi, mercoledì 13 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox con i Gemelli. L’attesa governa il momento e vi lascia leggermente insofferenti, in questo mercoledì potreste affrontare una discussione stupida a causa dell’essere troppo pignoli. Attenzione a regolare il nervosismo in attesa delle novità previste dal 10 di maggio in poi.

Ora scandagliamo le previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Può essere un mercoledì interessante a patto che sfruttiate le giuste opportunità. Siete alla ricerca delle novità, siete agguerriti e ben disposti dal punto di vista della determinazione nel dare una svolta alla vostra vita. Dal 10 di maggio ottime novità in arrivo soprattutto in amore.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario: siete ricchi di stimoli in questo momento, finalmente pronti a mettervi in mostra ma attenzione alle parole che usate in questo momento. Andare troppo oltre potrebbe portare ad essere redarguiti, sfruttate però le ottime occasioni che può riservare il fine settimana.

