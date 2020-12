Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2020/ Cancro, Scorpione e Pesci

Potevano mancare all’appello i segni d’Acqua nella rubrica “Latte & Stelle” dedicata alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele? Non senza che i diretti interessati si risentissero. Ecco allora le previsioni per questa domenica 13 dicembre 2020 di Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Cancro e Scorpione di oggi 13 dicembre 2020

Partiamo dal primo dei segni appena elencati, il Cancro. Con questa giornata a detta dell’Oroscopo Paolo Fox sembra poter finalmente iniziare una fase di recupero che permetterò a molti di riscattarsi dalle difficoltà incontrate durante gli ultimi due anni. Dopo una lunga fase di riflessione sembra essere arrivato il momento di agire: dalla prossima estate si potrà contare su una situazione astrologica davvero rivoluzionaria.

Nati Scorpione? Questo periodo invita ad assumere un atteggiamento prudente, sopratutto per quanto riguarda le questioni economiche. Per riuscire ad ottenere tutto ciò che si desidera sarà necessario fare appello a tutta la propria determinazione, anche se sembra finalmente possibile contare su una situazione sentimentale più tranquilla.

Pesci, cosa prevede Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi 13 dicembre 2020

Chiusura obbligata per il segno dei Pesci: secondo Oroscopo Paolo Fox le prossime due settimane aiuteranno a prendere una importante decisione relativa ad una situazione amorosa che da tempo sembra vivere qualche difficoltà, ma questa domenica potrebbe veder nascere ancora qualche titubanza. Attenzione a non affaticarsi troppo. Mi raccomando: date ascolto all’esperto degli astri, altrimenti non lamentatevi!

