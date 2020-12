Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2020/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nel programma radiofonico “Latte & Stelle“, l’astrologo fornisce indicazioni su questa domenica 13 dicembre 2020 a Gemelli, Bilancia e Acquario.

Partiamo allora con la nostra carrellata di letture astrali dai Gemelli: che giornata sarà per i nati nel segno? L’Oroscopo Paolo Fox ha pochi dubbi: la Luna opposta potrebbe far nascere qualche discussione capace di rendere questa domenica abbastanza pesante. Anche sul piano fisico ed emotivo qualcuno potrebbe risentire di un po’ di tensione, ma presto si aprirà una fase di notevole recupero.

Che giornata sarà per la Bilancia secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

E la Bilancia? Dopo le diverse difficoltà causate dal 2020, ora sembra essere arrivato il momento di iniziare a pensare a come organizzare al meglio i prossimi mesi. Gli ultimi due anni sembrano aver portato avanti delle situazioni lavorative che necessitano di qualche cambiamento che ora si potrà finalmente attuare.

Acquario, cosa aspettarsi dall’oroscopo di Paolo Fox?

Chiusura per l’Acquario: secondo l’oroscopo Paolo Fox a partire dalla prossima settimana si potrà contare su una situazione astrologica che invita a liberarsi delle questioni più invalidanti per inaugurare nuovi percorsi. Marte e Sole in buon aspetto lasciano intuire l’arrivo di interessanti novità. C’è da sperare che l’esperto delle stelle abbia ragione…



