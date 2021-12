Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: fortuna e…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio degli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete desiderosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: questa è una settimana da prendere con le pinze, perché non sono tanto le situazioni a livello pratico che fanno arrabbiare, neanche l’amore, ma è il fisico che è un po’ giù, quindi prendete tempo per voi stessi. Muoversi e agire senza prendere i problemi degli altri, perché dimentichi te stesso. Settimana con un po’ di perplessità: qualche piccola cautela e cura.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro...

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Piccole tensioni albergano nella vostra vita, anche oggi pare che nei rapporti con gli altri ci sia qualcosa che non va o semplicemente pensate di non aver detto tutto quello che è importante dire. Se questa indecisione riguarda l’amore, bisogna stare un pochino attenti: state in guardia da questa situazione. Non tutti sono in crisi, ma si dovrebbero registrare anche dei periodi di tensione maggiore.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. A volte il silenzio è d’oro, ma tu non riesci a stare zitto, in quanto ogni volta che c’è qualcosa che non va parli e quindi il rischio è quello di scoprire le carte troppo presto. Però, non ti manca una buona dose di furbizia, quindi riesci a recuperare. Nelle questioni burocratiche e legali, entro fine dicembre è possibile avere una risposta: insistere con situazioni poco chiare può essere un pochino rischioso.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA