Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si palesa nuovamente l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo realizzate per gli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 13 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Molto interessante questa settimana, sei molto forte in amore e nell’ambito del lavoro. Di solito, voi decidete le cose e gli altri devono seguirvi e per chi non ha una volontà siete una risorsa, ma per chi è più caparbio può essere difficile questo atteggiamento. La settimana suggerisce di prendere le precauzioni necessarie per evitare tensioni giovedì”.

Spostiamoci adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Quando vi sentite mordenti nei rapporti di lavoro, vi mettete un po’ in disparte ed è probabile che qualcuno sia silenzioso. Alcuni diventano pericolosi, perché possono fare qualsiasi cosa: quando senti di non poter fare a libero piacimento, vai un po’ giù di corda. In questo momento ti senti solo persino se sei circondato da tanta gente; c’è bisogno di recupero.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo è un momento di lotta, ma arrivano anche le soddisfazioni, in quanto ogni volta che vi mettete in testa di fare qualcosa ci riuscite. Forse perché ci sono dei dubbi, forse perché a volte vi vestite più forti di fronte agli eventi. Un’ipotesi è che in passato vi siate fidati di persone che non valeva neanche la pena di frequentare, ma non è colpa vostra. Questa settimana parte in maniera interessante.

