Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Finalmente un po’ di relax, domenica sarà una giornata importante. Volete vivere delle emozioni in più? Datevi da fare. A parte qualche piccola tensione tra giovedì e venerdì, questo Cielo promette tante cose. Potrai ritrovarti dall’oggi al domani innamorato. Quelli che hanno vissuto una separazione forse si accontenteranno di emozioni occasionali, ma perché non viverle?”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: è normale per voi mettere tutto in gioco, ma mettersi in crisi non vuol dire stare male. Per questo segno zodiacale significa conquistare nuove vette, perché ogni volta che vivete qualche settimana di stress, poi ne uscite vincitori. In amore da qualche tempo il Cancro è un pochino incomprensibile e questo è un problema, specialmente nei rapporti di coppia.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Settimana importante, un 2022 di grande forza. Questo dicembre dovrebbe iniziare a dare risposte; ti metterai di nuovo in pista. A lavoro certe cose che ti avevano promesso non sono andate come volevi, finalmente troverai la soluzione. Se ci sono momenti di disagio, devi superarli. Domenica sarà una giornata sì per i sentimenti, che sono un punto di forza o di debolezza per questo segno che vive d’amore”.

