Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 dicembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa nuova settimana non può avere assolutamente inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sei sempre in primo piano, la prossima sarà di rilievo, ma già questa settimana è attiva con Venere e Mercurio molto forti. Marte è contrario, però, e ogni tanto vi mette dei dubbi. Vorreste uscire fuori dalle regole, ma questo per voi è molto complesso: ogni volta che fate qualcosa che non si dovrebbe fare, o ve ne pentite o state male. Attenzione a tradimenti, questioni di lavoro e situazioni economiche che non devono essere spinte oltre un certo limite.

Spazio ora al Capricorno: nell’arco di quasi due anni dal 2020, molti di voi hanno dimostrato quanto sanno lavorare bene e cogliere al volo un’occasione. Chi ha iniziato un praticantato può rimettersi in gioco, ma non mettersi in un angolo. L’amore premia, il fascino c’è: addirittura i più giovani, forse perché stanno più in giro, avranno una possibilità. Emozioni che vincono.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che può vincere molte sfide. Quindi, forza a lavoro e in amore, anche per il desiderio di mettere in ordine tante cose che ogni tanto vi prende. Il Toro è passionale; è importante puntare anche sulla giornata di domenica.

