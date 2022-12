Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 dicembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

L’immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questa settimana che precede quella di Natale: l’esperto di astri, oggi, martedì 13 dicembre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia. Andiamo a scoprire cosa succederà loro tra amore, salute e lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Ariete e Pesci

Per gli Ariete è tempo di dare prova di forza: state facendo, da qualche giorno a questa parte, molti sforzi per cercare di non arrabbiarvi. Conviene chiudersi in sé stessi? Forse no e poi non è tipico del segno, perché l’Ariete vuole ribellarsi, dominare e anche occuparsi della vita degli altri: forse questo è un problema, perché avete già tanti guai personali, quindi perché dovete anche accollarvi i fastidi di tutti quelli che vi circondano? Siete generosi, d’accordo, ma non esagerate.

Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa situazione porta a vivere meglio e già dal 21 dicembre ve ne accorgerete. L’unico rischio è di rivangare sempre il passato, qualche dolore vissuto di recente. Dico sempre, alle persone nate sotto questo segno zodiacale, di essere molto costruttive, toste e di non parlare troppo dei propri problemi, se non a persone più che affidabili. Arriverà presto Saturno nel segno a dare una grande concretezza: tutto quello che è superfluo e inutile sarà abbandonato molto presto. I nuovi incontri vanno vissuti senza reticenze perché, entro Natale, potrebbe capitare qualcosa di potenzialmente magico, anche una passione e un’emozione in più.

Oroscopo Paolo Fox, i pianeti di Vergine e Bilancia

Per la Vergine continua questa fase di rinnovamento, ma anche di potenziamento: se guardiamo le stelle delle ultime settimane, troviamo dei Vergine molto stanchi, ovvero delle persone che ora non devono fare altro che recuperare energia fisica. Chi vuole includere nella propria vita una nuova persona, dopo una separazione, metta da parte la diffidenza. Comunque, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, va molto meglio! Anche perché, entro fine dicembre, arriverà una bella proposta.

I pianeti della Bilancia sono invece un po’ conflittuali e quindi non è da escludere che ci sia un po’ di stanchezza, qualche dubbio. Bisogna buttare all’aria le preoccupazioni anche se non è facile: l’esperto di astri ha spiegato tante volte che è dall’estate che state cercando di stare meglio. In amore, attenzione ai rapporti con una persona che ultimamente è cambiata: quasi non la riconoscete più.

