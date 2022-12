Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 dicembre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

È arrivato il tempo di immergersi nel periodo di festa più atteso dell’anno, che ovviamente sarà arricchito dalle previsioni astrologiche: non può infatti che tornare puntuale, anche oggi, martedì 13 dicembre 2022, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha rivelato i suoi preziosi consigli agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Andiamo a leggere quelle che riguardano Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, il martedì di Gemelli e Capricorno

Situazione buona per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox dei Gemelli! Forse ogni tanto ripensate al recente passato, quando avete dovuto lottare con troppe opposizioni planetarie che magari si sono tradotte in questioni di carattere legale, piccole insoddisfazioni. La cosa importante adesso è cercare di trovare un buon equilibrio personale. Se scoprirete un piccolo inganno, non sarà un caso, perché questo è un periodo in cui saltano fuori “gli altarini”.

Capricorno, l’esperto di astri tifa per voi, da diverso tempo e da tempi non sospetti, perché avete una grande carica addosso e perché siete testardi e, quando vi mettete in testa una cosa, finché non riuscite a portarla a termine, non date pace né a voi stessi, né alle persone che vi circondano. Attenzione a queste persone: avreste la necessità di circondarvi di elementi molto affidabili e di riferimento. Venere e Mercurio nel segno e la forte concentrazione di pianeti che arriverà, attorno al 24 di questo mese, indicano una grande voglia di rimettervi in gioco. Nel caso in cui la tua storia fosse arrivata a un punto di crisi: se si può salvare, bene, altrimenti forse è meglio voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Sagittario e Cancro

I Sagittario sono le locomotive dello zodiaco: è chiaro che dietro ci sono tante “carrozze”, ovvero tante persone che si accodano alla vostra energia, alla vostra voglia di fare e di sperimentare. Adesso quindi potrebbe pendervi il desiderio di conoscere gente nuova e di allargare il giro delle conoscenze e questo periodo rafforza i nuovi amori: non escludo anche una nuova passione. Per chi era rimasto senza nulla o ha avuto un momento di crisi a settembre, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a livello personale o professionale, questo è un periodo che permette un buon recupero.

Per il Cancro ci sono troppe opposizioni planetarie. Tutto quello che avete fatto fino ad oggi lo avete portato avanti anche molto bene, complimenti, però che stress, che stanchezza! Questa è una giornata in cui potreste rivelare alcune ansie agli altri. Vi invito, fin da adesso, a programmare un buon Natale, lontano da persone che hanno il potere di farvi arrabbiare.











