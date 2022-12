Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 dicembre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

Le festività sono sempre più vicine e prima che entrino ufficialmente nel vivo andiamo a leggere anche oggi, martedì 13 dicembre 2022, quali previsioni ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente rivela cosa accadrà nel futuro degli appassionati durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. L’approfondimento in questione è dedicato ai nati sotto il segno di Toro, Acquario, Leone e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 dicembre 2022/ Ariete, Pesci, Vergine e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, la Luna di Toro e Acquario

Caro Toro. Evitare le incomprensioni è importante, soprattutto se, agli inizi di novembre, ci sono stati dei fastidi. Le amicizie che nascono in questo periodo possono diventare qualcosa di più importante entro la fine del mese e poi l’oroscopo di Paolo Fox lo dice chiaramente: la lucidità mentale e l’organizzazione non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox settimana 12-18 dicembre 2022, I Fatti Vostri/ Classifica segni

Buona giornata invece per l’Acquario, questa situazione astrologica è dalla tua parte! Anche se c’è sempre tanta stanchezza, ma per fortuna in questo momento riesci a conciliare anche le questioni che interessano di più. Bisogna stare attenti a osservare quello che vi circonda, perché le stelle annunciano nascite, incontri, passioni, amori, dipende da quello che desiderate: più ci avviciniamo al prossimo anno e meglio sarà. Direi di prestare attenzione a Bilancia e Ariete, perché questi sono segni che possono dare delle emozioni in più. Venere sarà nel segno a gennaio, quindi tutte le amicizie che nascono adesso saranno molto importanti.

Oroscopo domani 13 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox, gli astri di Leone e Scorpione

Per il Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è una Luna nel segno che parla di reazioni, anche piuttosto polemiche. Chissà quanti Leone saranno d’accordo con me: nel corso delle ultime settimane, non dico che sia stata una polemica continua, però quasi! Ritroverete la voglia di muovervi, senza ambiguità e sottintesi.

Più ci avviciniamo al Natale e meglio è per i nati Scorpione, perché nascerà con molti astri a favore: tra il 24 e il 25, ci sarà una bellissima concentrazione di pianeti in un punto del vostro cielo che rappresenta contatti, famiglia, passioni e sono convinto che tanti abbiano in mente di cambiare qualcosa, entro la primavera del prossimo anno. È importante fare scelte più felici nella vita, senza sentirsi in colpa e, soprattutto, cercando di vivere in maniera serena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA