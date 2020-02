Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2020/ Gemelli, Scorpione, Leone, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2020: Ariete, Gemelli e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Ariete, Gemelli e Sagittario per oggi 13 febbraio 2020. Ariete: Giornata un po’ pesante e ricca di impegni che non riesce però ad offuscare un periodo molto positivo. I prossimi giorni potranno regalare qualche emozione in più, ed alcune buone soddisfazioni potranno arrivare assieme alla primavera. Gemelli: Questo giovedì sembra particolarmente utile per fare il punto della situazione e valutare quali siano le acquisizioni più importanti di questo periodo. Chi ha avuto qualche difficoltà sul piano economico potrà presto recuperare sfruttando le ottime possibilità offerte da questo 2020. Sagittario: Sembra farsi sentire la necessità di liberarsi delle vecchie tensioni per dedicarsi a nuovi progetti. L’anno appena concluso ha portato via con sé alcune questioni che necessitavano di essere concluse, creando la libertà necessaria a intraprendere tutte le iniziative a cui si desidera dedicarsi.

Oroscopo di oggi per Scorpione, Leone e Cancro

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Scorpione, Leone e Cancro. Scorpione: In questo periodo potrebbe rivelarsi molto importante riuscire ad affrontare le difficoltà con grande razionalità, senza lasciarsi trasportare dalle emozioni dando libero sfogo ad alcune affermazioni che potrebbero portare alcuni problemi. Attenzione anche alla forma fisica, che da dicembre sembra essere un po’ compromessa. Leone: Momento utile per fare alcune valutazioni di tipo economico e professionale, mentre potrebbe rivelarsi più proficuo rimandare al fine settimana le questioni familiari che chiedono di essere affrontate. Buone possibilità per quanto riguarda gli incontri grazie ad un fascino che ora sembra essere anche più intenso del solito. Cancro: Una Luna un po’ dissonante potrebbe rendere un po’ difficile affrontare la giornata con la leggerezza che servirebbe. Questo mese potrebbe rivelarsi molto utile per mettere in discussione se stessi e le proprie conoscenze per capire meglio su chi è possibile contare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA