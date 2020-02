Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2020/ Toro e Vergine top, in lavoro e amore i Pesci…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020. Andiamo ad analizzare da vicino quello che sono i segni al top. Per il Toro Giove e Saturno sono in ottimo aspetto e promettono una dose di fortuna davvero interessante verso il futuro. Giornata utile per i Gemelli che possono fare il punto della situazione, quindi in crescita e con la possibilità di portare delle soddisfazioni non di poco conto. La Vergine si trova di fronte a un momento in cui ci saranno delle vittorie, confermate dalle grandi opportunità che più in generale ha offerto tutto il 2020. Sarà importante mantenere la calma anche in quelle che si possono considerare giornate meno positive, ma la voglia di raggiungere i traguardi è sempre molto importante.

LAVORO – Andiamo a dare uno sguardo al campo del lavoro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno si trova di fronte a un anno che può regalare molte opportunità interessanti. Serve un po’ di tranquillità per gestire però tutto e il momento opportuno, della svolta, arriverà senza dubbio. Attenzione alle occasioni che capitano, non si possono lasciar sfuggire sarebbe un peccato. Il Sagittario si deve liberare da vecchie tensioni e tuffarsi in nuovi progetti che possono regalare maggiori soluzioni. Questo è sicuramente un momento in cui si può iniziare una strada nuova e riuscire a coltivare i propri sogni, senza farsi sfuggire di mano i progressi fatti ultimamente. La Vergine vive un periodo importante di vittorie con opportunità che si muovono lungo tutto l’anno. Presto arriverà la rivincita che tanto si aspettava. Per i Pesci è il momento di badare più ai sentimenti che ad altro.

AMORE – Ora è il momento di analizzare l’amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia a febbraio si potrebbe trovare di fronte a delle tensioni. Fin troppo spesso c’è l’obiettivo di trovarsi intrappolati in un rapporto dove si fanno cose che non convincono pur di accontentare il partner. Presto arriverà la possibilità di dare una svolta, ma per ora sarebbe importante mantenere la calma. Per i Pesci questo è un momento molto favorevole per quanto riguarda i sentimenti. C’è la volontà di ottenere dei risultati con la forza di chi si trova a sostenere una crescita che in questo momento appare evidente sotto diversi punti di vista. Trovata la persona giusta si potrebbe arrivare a dei risultati molto interessanti in vista del futuro e magari con una relazione importante che si potrebbe concretizzare.



