Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2020/ Vergine, Capricorno, Bilancia, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio 2020: Vergine, Acquario e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Vergine, Acquario e Bilancia. Vergine: Periodo ricco di vittorie che conferma le grandi opportunità offerte da questo anno. Le difficoltà sicuramente non mancheranno, ma sarà sicuramente più facile far risaltare le proprie capacità e ottenere dei buoni risultati. Acquario: Questo giovedì sembra rivelarsi particolarmente favorevole per i sentimenti e le relazioni interpersonali: in questo periodo sembra essere più facile fare conoscenze interessanti o dedicarsi a ritrovare una buona complicità col proprio partner. Bilancia: Questo mese potrebbe portare qualche divergenza in amore, soprattutto dovute alle tensioni portate dalla tendenza dei nati sotto questo segno ad accontentare il partner pur di evitare il confronto. Questa situazione di leggero conflitto potrebbe rendere questo cielo un po’ pesante.

Oroscopo di oggi per Toro, Pesci e Capricorno

Soffermiamoci su Toro, Pesci e Capricorno per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2020. Toro: Giove e Saturno in ottimo aspetto promettono una buona dose di fortuna per affrontare al meglio alcuni cambiamenti che per ora appaiono un po’ dispendiosi. Qualche difficoltà legata a tutto ciò che concerne le proprietà potrà essere compensata da un rafforzamento della propria situazione professionale. Pesci: Periodo molto favorevole per i sentimenti. Qualcuno potrebbe trovarsi nella condizione di scoprire importanti novità utili a rafforzare un rapporto promettente o a liberarsi di un legame che non è più in grado di regalare le giuste soddisfazioni. Chi si trova coinvolto in una relazione ben consolidata potrà comunque giovare di buone soluzioni e novità. Capricorno: Giornata un po’ nervosa in cui qualcuno potrebbe lasciarsi andare ad alcuni scatti d’ira. Quest’anno riuscirà a regalare grosse opportunità, ma sarà necessario accettare che non tutti condividano la tendenza al perfezionismo che caratterizza i nati sotto questo segno.

