Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questo sabato 13 febbraio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Guardiamo subito che novità ci sono per il segno dei Gemelli. La giornata di oggi sembra portare qualche piccolo turbamento che si dileguerà già durante la giornata di domenica grazie ad una grande concentrazione di pianeti in aspetto favorevole. L’amore potrà godere particolarmente di questa situazione, permettendo alle coppie più affiatate di riscoprire una passione inaspettata.

Eccoci dunque agli amici del segno della Bilancia. Queste giornate sembrano porre i nati nel segno ad una prova abbastanza impegnativa, che potrà però essere superata senza troppe difficoltà. Le situazioni conflittuali concretizzatesi negli ultimi tempi potranno presto dissolversi lasciando spazio a momenti molto interessanti.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni d’aria con il segno Acquario. Continua a farsi sentire la necessità di un confronto con delle situazioni nuove, nonostante una condizione di generale nervosismo. Per riuscire ad ottenere i cambiamenti tanto desiderati sarà necessario interrompere alcuni percorsi, superando tutto ciò che si è cercato di ignorare. Per contrastare questa condizione di stress sarebbe bene cercare di non affaticarsi troppo.

