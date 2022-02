Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

Rieccoci per l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che richiamano i tanti appassionati dell’astrologia. In questo focus daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, tenendo ovviamente conto delle previsioni dell’astrologo fornite tramite Radio Latte e Miele. Volete conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 13 febbraio 2022, ai nati Ariete, Leone e Sagittario? Non vi resta che scorrere verso il basso per scoprire le parole pronunciate dall’astrologo…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 febbraio 2022/ Classifica segni Top: Gemelli...

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dell’Ariete recita quanto segue: “Le cose vanno meglio in amore da marzo, però non è detto che non sia già arrivato qualcosa, anche solo allegria e leggerezza. I legami che sono arrivati fin qui sono veramente lodati, perché questa Venere, che ha assediato il tuo segno dall’autunno dell’anno scorso, ha portato qualche intralcio. Spesso gli intralci non dipendono direttamente dalla mancanza d’amore (anche se può capitare), ma da quella serie di tensioni che si sviluppano all’esterno e che poi si riversano nel rapporto: quando uno torna a casa stanco, c’è una discussione di troppo oppure il partner sembra essere lontano”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox rivolte a chi è nato sotto il segno del Leone. Può vivere una domenica libera: l’amore ha bisogno di comprensione, perché tutti i nati Leone che non hanno riferimenti sentimentali giusti, potrebbero dimostrare una certa insoddisfazione. Esige di più dalla persona di sempre, disponibilità, complicità: è giustissimo e se non arrivano tutte queste cose, potreste anche pensare di ritirarvi nelle tue stanze, di isolarvi. Quando non vi sentite capiti, poi non considerate più. Allora il monito l’astrologo dovrebbe farlo alle persone che stanno attorno al Leone: attenzione, perché lo sapete che sono molto orgogliosi, cercate di star loro vicino…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 febbraio 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Sagittario. Le novità non mancano e l’astrologo ritiene che già l’inizio della prossima settimana sarà molto valido. C’è una Venere intrigante a marzo e questo significa ritrovare la voglia di amare. Il Sagittario vive molte esperienze anche da giovanissimo: le difficoltà possono esserci con i figli, i parenti e se ci sono delle questioni legate al quotidiano, per delle proprietà. Nei prossimi tempi sarà molto utile rivedere il proprio look, sarai più affascinante. Le realizzazioni a cui stai puntando possono essere raggiunte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA