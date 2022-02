Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Gemelli, Acquario e Bilancia: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox tornano in data odierna a fare compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. In questo spazio esamineremo i segni di Aria e le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Dunque, i nati sotto i segni di Gemelli, Acquario e Bilancia sono nel posto giusto per scoprire che giornata sarà quella di oggi, domenica 13 febbraio 2022. Per farlo non resta che proseguire nella lettura nella speranza che le stelle si rivelino vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Acquario le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno dei Gemelli sostiene che vedono il futuro in maniera un po’ agitata, soprattutto se certi rapporti di lavoro non sono facili da gestire. Se poi tu devi fare una richiesta a un capo, magari hai un’idea, devi proporla, ma non hai referenti, il nervosismo aumenta ancora di più. Il vero Gemelli si vede dalla notte: sì, perché la notte non dorme, al pensiero di quello che deve fare il giorno dopo o magari al pensiero di quello che deve iniziare come progetto. Tu hai tante idee in mente, ma attenzione a qualche piccolo cavillo legale. Probabile per esempio che tu vada bene in quello che fai, però a breve è possibile che tu debba confrontarti con altre persone, magari cambia la struttura dell’azienda. Devi essere più positivo in amore.

Ora invece è arrivato il momento delle previsioni per i nati sotto il segno dell’Acquario, che può contare su un marzo che vedrà Venere nel segno. Gli Acquario spesso cambiano idea: un giorno vogliono fare una cosa, il giorno dopo ne vogliono fare un’altra, ma io spero che questo sia un momento propizio per iniziare a fare qualcosa di più. Gli Acquario che sono presi dalla pigrizia, e che quindi hanno snaturato la propria natura agitata, probabilmente non si sentono bene con l’ambiente e vogliono fare delle cose che non riescono a completare. Qualunque sia l’aspetto della tua vita che ti interessa di più, l’importante è evitare le routine.

Bilancia, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Un po’ pensierosi, un po’ scontrosi i nati sotto il segno della Bilancia, con cui concludiamo l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria. Le stelle degli ultimi mesi sono state un po’ pensanti. Chi non ha un lavoro o un amore e sta bene così, forse ha sentito solo un po’ di agitazione, ma chi ha un amore in crisi o un lavoro che improvvisamente è cambiato, sente che c’è tanta tensione addosso. Anche per i nati Bilancia, come per altri come Cancro o Ariete, marzo sarà il mese delle svolte o comunque un periodo stimolante. Ecco perché i liberi professionisti che cercano una nuova occupazione, non dovranno perdersi d’animo. L’amore vive piccole tensioni, da tenere sotto controllo.



