Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Previsioni Cancro, Pesci e Scorpione…

L’oroscopo Paolo Fox torna anche oggi con le sue previsioni per tenere compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento ci occuperemo sostanzialmente ai segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo consueto intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. E allora, che cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata di oggi, domenica 13 febbraio 2022? Scopriamolo…

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Il segno del Cancro secondo l’oroscopo Paolo Fox ritrova energia! L’astrologo si dice contento di guardare queste stelle amiche dal 6 in poi di marzo. Ancora oggi un po’ stanche e confuse, ma per quello che è successo negli ultimi mesi. Non dovete avere paura di chiedere, se hai bisogno. A volte i Cancro, quando hanno un problema, si chiudono nel guscio e allora bisogna capirlo che hanno un problema. Se avete una persona amica del Cancro e vedete che sparisce per un po’, non è perché ce l’ha con voi, magari si aspetta una telefonata, da voi. Questo è anche il momento in cui può arrivare una notizia interessante che riguarda il lavoro. Però l’azione diretta, cioè il movimento di maggiore positività ci sarà poi da marzo e comunque già qualcosa si vedrà dal 25 di questo mese, quindi piano piano le cose vanno meglio.

Per chi è nato sotto il segno dei Pesci è una domenica che riporta in auge i sentimenti: c’è già una persona cara al vostro fianco? Dimenticate il passato perché vendette e trappole d’amore non funzionano: scattano a vuoto o addirittura fanno male. Queste stelle sono bellissime per dare il via a un nuovo grande amore e per rendere ancora più coinvolgente un rapporto, anche se la gelosia e la possessività fanno sempre parte della tua vita. In questo fine settimana puoi dare di più e già questa domenica lo rivela.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Acqua con lo Scorpione. “Molto confuso il segno dello Scorpione e io mi auguro che da ieri ci sia una persona giusta al fianco, perché altrimenti è un po’ complicato gestire le cose. A volte ti senti sfortunato, ma non è così: forse per te è un po’ più difficile arrivare alla meta? Sarà che sei più sensibile, sarà che fino a quando non hai completato il progetto che hai in mente non ti senti completo, mentre altre persone vanno avanti lo stesso. C’è una prova da dare in amore e un po’ di insofferenza per la vita di tutti i giorni”.

