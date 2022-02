Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci aiuta ad affrontare anche la giornata odierna, accompagnando il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Terra e le indicazioni fornite dal noto astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Non vedete l’ora di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 13 febbraio 2022? Non resta allora che andare avanti con la lettura per capire se le stelle vi saranno d’aiuto…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 febbraio 2022/ Classifica segni Top: Gemelli...

Oroscopo Paolo Fox, Toro e Vergine le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro riferisce che in questa domenica deve riuscire ad amare con grande volontà. La vita coniugale è interessata da questi cambiamenti e ho spiegato più volte che per il Toro l’abitazione, le operazioni di compravendita o patrimoniali sono importanti. Sarà sempre più forte l’esigenza di mettere ordine nella vita affettiva e matrimoniale. Molto importante anche il lavoro dipendente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Previsioni Cancro, Pesci e Scorpione...

Per il segno della Vergine sono previste delle novità. Forse anche un buon incarico, ma qualche polemica, piccole tensioni legali o magari la necessità di dover decidere se continuare un certo progetto oppure no. La causa di tutto questo è Giove opposto che non limita risultati nello studio o nel lavoro, ma porta qualche timore, oppure in questi giorni la necessità di trovare delle persone giuste con cui continuare un certo progetto. Molti nati sotto questo segno si sono sentiti messi in un angolo e non certo per colpa loro.

Capricorno, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Capricorno, con cui concludiamo oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria, sono pensierosi. Non è facile, soprattutto sul lavoro, adattarsi alle situazioni più difficili se come un fulmine a ciel sereno è arrivata una novità e magari alla scadenza di un programma o un progetto non sapete se continuare. Il Capricorno poi è molto ambizioso, però in questo momento conviene, secondo l’astrologo, fare le cose con calma, perché tutto quello che accade non è così positivo: chi deve iniziare un progetto di lavoro deve contenersi con le spese, chi vuole allargare il proprio ufficio, acquistare, affittare qualcosa poi si rende conto che in fondo questa spesa non è conveniente. È chiaro che in una situazione d’amore è importante avere un complice giusto, perché quando si hanno delle perplessità confidarsi è utile.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA