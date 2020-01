Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2020/ Leone, Vergine, Toro, Gemelli, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna per oggi, 13 gennaio 2020, ai microfoni di LatteMiele. Partiamo nell’analisi da Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: pare che in questi giorni il segno sia pieno di tensioni. Giovedì e venerdì saranno giornate che metteranno a prova la pazienza, bisogna riorganizzare le idee. Se qualche rapporto è spinoso si deve parlare con chiarezza. C’è buona volontà anche se tutto non scorre con fluidità. Toro: siamo in una condizione astrologica importante. Si parla di una forza che è presente tutta la settimana. Gemelli: arriva una grande opportunità. Questo è un cielo decisamente migliore rispetto al periodo fino a novembre. Si è agitati, in effetti l’inizio della settimana è tortuoso. Bisogna dire che a lunga scadenza l’agitazione si trasformerà in creatività. Fino a giovedì si può prendere fuoco facilmente.

Oroscopo di oggi: Cancro, Leone e Vergine

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox analizziamo ora Cancro, Leone e Vergine. Cancro: non si deve dare retta a un umore altalenante, perché spesso si ha bisogno di liberarsi da qualche peso e si vivono delle giornate di alti e bassi. Fino a mercoledì ci saranno buone stelle, utili in amore. Leone: attorno si muovono persone non sicure, si detesta proprio la mancata chiarezza perché si è leali. Il segno è rappresentato dal sole, cioè tutto ciò che è chiaro. Chi è ombroso piace poco. Vergine: il segno è tra i vincenti nel 2020, ma bisogna mettercela tutta. Una buona Luna nel segno è un’evidenza positiva. Il cielo è molto protetto per gli incontri. Da domani un po’ di stanchezza non lede il vantaggio.

