Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2020/ Scorpione, Sagittario, Acquario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Andiamo a leggere cosa ha detto Paolo Fox nell’oroscopo per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: ci si trova a un punto di non ritorno per le relazioni che non vanno. Si è agitati, nervosi, quasi non si capisce come la si pensa. La relazione più importante è quella d’amore ora messa sotto pressione. Qualcuno pensa di più al lavoro. Scorpione: settimana che lascia un pochino a desiderare in questi primi giorni, forse troppe polemiche. Domani c’è rischio di litigare con un Gemelli. Se si deve operare un cambiamento nella vita sentimentale questo è il periodo giusto per parlare. Oggi Venere inizia un transito molto positivo. Lo Scorpione deve scegliere bene in amore. C’è un piccolo senso della sofferenza. Piacciono a volte infatti persone che fanno stare male. Sagittario: il segno si trova un po’ agitato in questi giorni. Oggi e domani si vedono le cose in maniera sbagliata e si vuole evadere dalle scelte solite. Le stelle sono pesantucce in questi giorni. Attenzione agli obblighi bisogna essere cauti. Ci si deve rivolgere agli altri con maggiore attenzione. Prudenza in amore.

Oroscopo: Capricorno, Acquario, Pesci che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox sarà analizzato anche per quanto riguarda Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: si devono mandare avanti progetti importanti, si deve essere forti. Sono settimane di buon auspicio. Martedì ci sarà un buon cielo, chi vuole cambiare deve fare delle scelte a lunga scadenza. Emozioni in vista e grandi decisioni per chi è innamorato. Acquario: grande stanchezza fisica nonostante non ci siano le stelle avverse di fine 2019. Non ci si risparmia mai e per questo potrebbero esserci dei mali di stagione magari un raffreddore. Pesci: La Luna opposta non può bloccare grandi eventi, solo creare qualche fastidio. Ci si può innamorare. Bene per tutte le situazioni che possono portare qualche situazione interessante. Parlare può essere facile, essere sinceri conta. Meglio ammettere se si è compiuto qualche errore, tipo un tradimento, che inventare bugie.

