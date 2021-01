Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci?

Segni d’Acqua che non possono mancare nel tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nella rubrica Latte & Stelle ci si concentra dunque su quella che sarà la giornata di mercoledì 13 gennaio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: dopo un martedì un pò sottotono, secondo l’Oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi sembra restituire un po’ di vigore, ma potrebbero restare alcune situazioni personali da chiarire. La grinta di questa giornata potrebbe aiutare a decidere con maggior lucidità se un progetto merita o no di essere portato avanti. In amore potrebbe continuare ad esserci un po’ di confusione a causa di alcune piccole incomprensioni nate nei giorni scorsi. Non solo, devi mettere in chiaro un progetto. Non c’è più Saturno contrario, ma manca l’iniziativa e un progetto. Questo è utile saperlo, se ti capitano delle proposte andrebbero accolte. Dal punto di vista sentimentale ci sono stati dei dubbi e delle incomprensioni.

Scorpione, affrontare tutti i problemi rimasti in sospeso

Capitolo Scorpione: la giornata di oggi invita ad affrontare tutti i problemi rimasti in sospeso per riuscire a sfruttare al meglio il favore delle stelle. Le uniche complicazioni che questa situazione astrologica sembra segnalare potrebbero essere legate all’aspetto burocratico ed economico. E’ un mercoledì intenso secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Sei tra i segni all’attenzione delle stelle. L’aspetto burocratico e finanziario va gestito con attenzione. Non amareggiarti, la cosa giusta sarebbe avere affianco una persona che ti consola.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine le previsioni per i Pesci : questa giornata sembra indicare un grande bisogno di affetto. Il fine settimana potrebbe dare un importante contributo a chiarire alcune situazioni sentimentali: chi si è trovato a vivere alcune dispute nel corso degli ultimi mesi potrà capire meglio come muoversi. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox ricordate sempre che i sentimenti contano. Mi auguro che ci sia la persona giusta al fianco, certo è che le prospettive dei prossimi mesi sono importanti per quanto riguarda l’amore. E questo lo dico a tutti coloro che hanno perso una storia d’amore o hanno vissuto una forte crisi. Se c’è stata qualche piccola disputa il prossimo weekend è l’ideale per riallacciare. Per il lavoro febbraio e marzo sono mesi di recupero.

