Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, che sulle frequenze di Radio Latte e Miele si interessano ovviamente dei segni di Fuoco. Nella trasmissione Latte & Stelle si parla dunque di Ariete, Leone e Sagittario. Che giornata sarà per i nati sotto questo segno?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si parte dall’Ariete: Giovedì alcune situazioni sembreranno finalmente più chiare, ma oggi bisognerà ancora fare i conti con un po’ di confusione. Questo anno sembra poter garantire un buon riscatto alle difficoltà degli ultimi mesi, ma sarà necessario fare i conti col passato e chiudere le questioni in sospeso. Stando all’oroscopo Paolo Fox mercoledì confuso per l’Ariete, chi ha perso soldi, chi è instabile sul lavoro. Non puoi contare sui primi giorni di Gennaio. Tutto questo stato di agitazione, ansia deve essere mitigato. L’amore è un pò lontano.

Oroscopo Leone, non bisogna essere pessimisti

Leone : Questa settimana invita ad affrontare alcuni fastidi quotidiani, generando una intensa riflessione utile a capire come chiarire alcune situazioni. In questo periodo si potrebbe soffrire una certa staticità, ma anche questa condizione potrebbe presto rivelare alcuni aspetti positivi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in arrivo una settimana un pò particolare, c’è da chiarire qualcosa. Non bisogna essere assolutamente pessimisti anche se ti trovi in una condizione di profondo stress che non va riversato in amore

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. Leggiamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, mercoledì 13 gennaio 2021: Le vicende verificatesi nel corso dell’ano passato, unite a queste giornate di chiusura sembrano aver lasciato un segno, ma questo mercoledì potrebbe aiutare a liberarsi da questo senso di claustrofobia, restituendo un po’ di fiducia nei confronti del futuro. Chi vuole vivere nuovi amori adesso deve mettersi in gioco. Dopo un 2020 di chiusure che sono state sociali e anche mentali, un segno come il tuo deve liberarsi di schemi e problemi e vivere più liberamente. Tutto quello che parte e nasce in questo periodo è utile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA