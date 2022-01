Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in verità, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, giovedì 13 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Tra sabato e domenica puoi vincere una bella sfida, che, se riguarda l’amore, ancora meglio. Con Sagittario e Capricorno puoi avere buoni rapporti. Periodo fatto apposta per accettare incarichi ed essere al centro dell’attenzione. Non idealizzare troppo chi desideri, altrimenti rischi di perdere tempo inseguendo utopie”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: le stelle da metà febbraio e da metà marzo saranno sempre più importanti. Andranno approfondite e verificate alcune situazioni che interessano. Con Sole e Venere in aspetto critico, gli altri ti deludono e ti chiudi in te stesso. Ricordiamo che entro aprile potranno esserci delle buone opportunità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Chi è reduce da una separazione, da un momento difficile, potrà contare su questo nuovo periodo. Forse c’è qualche ritardo negli spostamenti, nelle relazioni. Un po’ di pazienza ci vuole. Sono situazioni complesse, tu puoi cogliere l’avventura. Attenzione ai rapporti che nascono in maniera part time, non stabile, perché spesso la trasgressione fa paura. L’azione rigenerante delle stelle è già presente in questi giorni. Se non hai ancora un riferimento, significa che sei ancora troppo legato al passato e questo è un problema”.

