Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo molto spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 13 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Stai per vincere una grande sfida. Nulla ti viene regalato: chi lavora con fornitori, commercianti e clienti, forse deve chiedere qualcosa. Non escludo belle novità, mentre il settore soldi andrebbe un po’ protetto. L’amore, da questo periodo fino alla primavera, è molto importante”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario, che, nonostante la Luna contraria, ha una grande forza. Tutte le persone intorno notano questa energia. Probabile che ci sia chi vuole cambiare gruppo, indirizzo di studi nelle prossime settimane, o anche iniziare un nuovo progetto.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei forte. I conflitti lavorativi con un capo si possono risolvere in maniera pacata. Valuta nuove iniziative, come cambiamenti o trasferimenti. Le coppie in crisi devono parlare, ma ci vuole molta attenzione, prudenza.

