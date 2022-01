Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questo secondo giovedì dell’anno non può conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci dedichiamo ai segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 13 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: continua la tua ascesa, c’è come un doppio piano di lettura. A causa di Giove opposto varierai degli accordi di base: il periodo chiede costanza, restano dubbi e chi ha cambiato casa o ha speso troppo o deve recuperare. Si riescono comunque a compensare le spese. Amore: gli incontri sono interessanti.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: la riflessione è giusta, se hai in mente un’idea, sviluppala. Gli innamorati dovrebbero parlare di più: in amore non tutto deve avere una spiegazione. Se c’è stata una delusione, significa che è stato il caso: d’altronde, tu non desideri amori morbosi, influenzati dalla gelosia, e trovi spesso persone che compensino questo tuo modo di fare.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Devi dimenticare la settimana scorsa, che è stata veramente sottotono. Ci sarà da sciogliere un nodo in famiglia, forse una piccola preoccupazione per un parente o per i soldi. Urano nel segno porta desiderio di cambiare, se non vita e città, almeno la casa o un arredo.

