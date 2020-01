Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 gennaio/ Amore e lavoro: Acquario serve chiarezza, Gemelli crisi di adattamento

Oroscopo di oggi 13 gennaio 2020 di Paolo Fox

I SEGNI AL TOP – L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top per oggi. Per i nati sotto il segno dei Pesci si parla vittoria in questa settimana nonostante la Luna opposta che crea qualche sbandamento. Buon punteggio, ma dal punto di vista fisico si è un po’ stanchi. Venere in transito nel segno può portare emozioni. Il Toro vive una condizione astrologica davvero molto importante verso un percorso di crescita che può portare a delle ottime risposte. Serve dinamismo e voglia di raggiungere i risultati. I Gemelli sono pronti a raccogliere invece una grande opportunità che può portare a una crescita non di poco tempo.

AMORE – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ora ad analizzare il campo dell’amore. Le scelte del segno del Toro sono giuste, bisogna vedere se sono condivise con gli altri soprattutto se sono di coppia. Se si va da una parte e il partner dall’altra si rischia, ma l’ostinazione potrebbe permettere di portare le persone dalla propria parte. Venere da oggi inizia per i nati sotto il segno del Cancro un transito importante. Giove e Saturno sono contro, ma l’amore può rappresentare il faro, la luce che si può seguire in un periodo di contrasto. Lo stress per i nati sotto il segno dell’Acquario è davvero molto forte e si deve fare chiarezza in amore. Nei rapporti con gli altri pazienza.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Se per un Gemelli è iniziato un nuovo lavoro è una crisi di adattamento e in amore si deve parlare in maniera sincera. Chi ha vissuto una crisi o uno ha tradito si potrà parlare in maniera serena. Se il Leone lavora in un gruppo dove ci sono persone poco chiare entro primavera si dovrà tirare la somma di alcune cose. Si rischia di buttare via qualcosa. Non sarà facile attuare una scelta sul piano del lavoro prima di marzo. La Vergine pensa a volte troppo al passato e questo può essere grave, si deve essere produttivi e pensare a ciò che funziona.



