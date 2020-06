Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2020/ Ariete, Acquario, Leone, Vergine

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2020: Ariete e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta all’Ariete: Il prossimo ingresso della Luna all’interno del segno lascia già pregustare un senso di rivincita. La grande determinazione dei nati sotto questo segno potrebbe regalare grandi possibilità anche in amore, ma è necessario concentrare le energie soltanto sui progetti che valgono. Sul piano lavorativo, tra giugno e luglio potrebbe essere necessario mettere in chiaro alcuni accordi.

Acquario: Giornata utile per pensare ad una crescita, mettendo anche in conto le difficoltà e le sofferenze che questo può comportare. Cambiare i propri punti di riferimento si rivelerà necessario per completare efficacemente una evoluzione.

Scopri l’oroscopo di Leone e Vergine

Ecco per l‘oroscopo di Paolo Fox che ci muoviamo su altri due segni. Leone: Periodo molto favorevole per quel che riguarda i sentimenti, mentre potrebbe esserci qualche difficoltà legata all’ambito lavorativo. Molti potrebbero non essere soddisfatti dei riconoscimenti avuti o credere di aver subito un torto. Necessaria molta attenzione anche nelle questioni quotidiane.

Vergine: Anche questo sabato sembra portare con sé un po’ di tensione, che non andrebbe però riversata nei rapporti con gli altri. Chi si è trovato a poter frequentare poco una persona importante ora avrà la possibilità di recuperare il tempo perduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA