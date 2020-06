Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2020/ Cancro, Capricorno, Gemelli e Toro

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2020: Cancro e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Cancro: La posizione favorevole della Luna invita a far valere le proprie ragioni durante questa giornata piuttosto che nella successiva. Buone emozioni nelle relazioni con Toro, Vergine, Scorpione e Pesci.

Capricorno: I cambiamenti richiesti da Giove favorevole possono contare su grandi possibilità, utili a rinascere e occuparsi maggiormente dei propri interessi. La mancanza di alcune risposte dall’esterno potrebbe causare qualche ritardo, ma i successi non mancheranno. I rapporti che si concluderanno durante quest’anno non meriteranno di essere rimpianti.

Scopri l’oroscopo di Gemelli e Toro

E ora ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Giornata pensierosa dovuta a qualche tensione, che sarebbe bene non far ricadere in amore. Durante il mese di luglio sarà possibile contare su un generale recupero che riguarderà anche l’aspetto sentimentale, anche se un po’ a rilento. Le coppie che stanno nascendo ora chiedono di essere seguite con molta attenzione.

Toro: Dopo i fastidi della scorsa settimana ora sembra finalmente possibile riuscire a riprendere un po’ di quota. In questo periodo il forte desiderio di cambiare vita potrebbe indurre trasformazioni inaspettate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA