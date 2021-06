Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2021/ Che giornata sarà per Acquario, Bilancia e Gemelli?

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 13 giugno 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Acquario e della Bilancia?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: è importante che tu faccia valere i tuoi diritti e in questo periodo sei molto forte. Saturno è nel segno e dice che devi anche battere i pugni sul tavolo, se occorre. Qualche scintilla sul lavoro, qualche problematica, non sai neanche se continuare o no un certo progetto. Urano, il pianeta che ti governa, è dissonante e ti senti un po’ sbandato: ma in questo sbandamento c’è un dato di base, che è proprio la volontà di fare le cose che desideri. Questo ti dà una forza e un’energia pazzesca. Scelte d’amore vincenti. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Fra gennaio e aprile eri in fase di rielaborazione, stavi cercando delle nuove soluzioni e stavi mettendo in moto il motore: finalmente si parte, anche se questo week-end non è ancora facile per l’amore, soprattutto se condividi il lavoro con il tuo partner, ma piano piano ti libererai anche da questo disagio. Questa Luna dissonante invita a non fare le ore piccole.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La fantasia è tutto nella vita: i colloqui, la condivisione. Lo dico a ragion veduta, perché siete governati da Mercurio, pianeta che in astrologia significa la forza della parola. Quante volte avete risolto un problema parlando? Spesso fate da paciere, di contro molti Gemelli amano i pettegolezzi. Questo fine settimana sarà importante per vivere bene i rapporti e questo è un cielo importante soprattutto in vista di luglio, quando Venere sarà ancora più interessante.

