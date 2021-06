Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 13 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “I Leone sono molto nervosi, con questo Marte particolare che rappresenta il dinamismo, ma può significare anche rabbia. Dal giorno 11 è entrato anche nel tuo segno quindi, in qualche modo, da un paio di giorni dovresti sentirti più orgoglioso e più forte. Questa è una sensazione che vivranno in modo particolare i nati di fine luglio. Sappiamo che alcuni Leone devono anche mettere a posto alcune questioni di soldi, perché, non per colpa loro, alcuni soldi non son stati dati, ci sono delle questioni da risolvere. Prudenza: se nell’ambito del lavoro ci sono state delle difficoltà, cerca di non arrabbiarti in famiglia. Devi scindere le questioni professionali da quelle private”. Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. La ricerca di una nuova identità è per te un discorso normale, non devi nasconderti. Ogni tanto vuoi rilanciare nuove idee, fare cose nuove. Abbiamo parlato di un periodo di grande rallentamento, ma finalmente sta arrivando un tempo migliore. Si riparte, c’è più grinta e giugno sarà un mese utile, anche per chi deve sbrogliare una vicenda di lavoro. Amore in crescita con un luglio che darà i frutti di un giugno dedito alle conoscenze.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il focus sui segni di Fuoco con l’Ariete. In questa domenica siete molto scontenti e, quando la scontentezza supera ogni limite, il rischio di discutere è molto alto. Tuttavia, non fate un passo avanti e due indietro: questo è un cielo generoso, importante. Se volete dare il via a progetti impegnativi, non bisogna pensare che per una contrarietà si stiano facendo passi indietro. Marte ha iniziato un transito positivo e oggi è meglio lasciarsi scivolare addosso le complicazioni.

