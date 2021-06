Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa domenica di giugno, la seconda del mese, non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 13 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2021/ Che giornata sarà per Acquario, Bilancia e Gemelli?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: devi superare quella fase di stallo che c’è stata fra mercoledì e giovedì. Fase lunare tosta, per cui c’è chi si è sentito preso in giro, chi non si è sentito considerato o amato, chi deve risolvere questioni contrattuali. C’è anche chi non capisce perché abbia delle persone contro. In realtà, è un cielo che invita a riflettere bene in amore. Giornata intensa per le relazioni. Per il Capricorno dubbi e pensieri, che capitano spesso quando nella vita devi fare delle scelte che contano. Potresti essere richiesto da altre persone, oppure tu potresti esserti stancato della situazione attuale che non ti dà nulla. Il Capricorno è molto ambizioso e può adattarsi per un breve tempo a un lavoro sottotono, ma poi esige che vengano riconosciuti i suoi meriti. Amore strano e strana domenica: forse la testa è altrove.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 giugno 2021/ Classifica, segni Top: gemelli, cancro, leone...

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento inerente ai segni di Terra con il Toro, che vuole ricompattare alla fonte. In qualche caso sarà anche necessario mettere a posto progetti che riguardano la casa. Questo è un anno in cui si consolidano le situazioni: se possibile cercherai di concentrare i tuoi impegni, in modo tale da non dare spazio ad ansie. Per esempio, se stai lavorando con persone con cui qualcosa non funziona, starai probabilmente pensando di cambiare. Questo costerà un po’ all’inizio, ma nel tempo sarà fruttuoso. In amore c’è un recupero, anzi questo è un momento per capire dove sta andando la coppia, ma anche per fare nuovi incontri.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 giugno 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA