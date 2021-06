Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2021/ Scopri i segni più fortunati tra Pesci, Scorpione e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 13 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Se hai la persona giusta al tuo fianco, questa è una domenica di complicità. Forse hai fatto anche un mea culpa, però le tensioni in amore sembrano risolte, ma lasciano un fondo amaro che bisognerebbe cercare di evitare. In ogni modo, è una giornata utile proprio per gli incontri: emozioni in corso”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Potrai essere innamorato, sentirti in pace con te stesso ed esserti liberato da un peso. Dall’autunno, potrai fare cose nuove nel lavoro. Facendo davvero le scelte che ti competono e che ti rappresentano, puoi andare avanti meglio. Non sottovalutare amori e incontri. È un periodo interessante anche per gli studenti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’approfondimento circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Questa è una domenica in cui puoi dichiarare il tuo amore. Spero che, fra mercoledì e giovedì, tu non abbia allontanato nessuno, spero che tu non abbia sprecato un’occasione e teso troppo la corda, in una relazione, perché da ieri già qualcosa è rinato. Cerca di vivere relazioni part-time, senza chiedere garanzie di amore eterno: in particolare questo suggerimento è per coloro che si sono separati. Grande cielo per chi ha dovuto rimandare un evento o un impegno di famiglia, per la casa, un matrimonio o una convivenza, perché entro l’estate ci saranno delle buone novità e si faranno passi avanti”.

