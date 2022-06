Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: il lunedì

Andiamo a scoprire le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di lunedì 13 giugno 2022.

Oroscopo Paolo Fox: le novità per la Bilancia

Bilancia: Via libera, con una possibilità in più di ricevere una conferma, magari non eclatante, ma che ti permette di uscire fuori da quel tunnel in cui sei entrato il mese scorso o da marzo, dal punto di vista fisico. Sappiamo che la Bilancia deve combattere con piccoli fastidi, malesseri, tensioni, perché ultimamente tutto ha fatto un po’ paura e ci sono state anche delle situazioni che ti hanno messo in conflitto con della gente. Giove opposto significa: “Io contro chi?”, contro il potere, contro qualcuno che ha cercato di farti fare delle cose che non volevi, contro qualcuno che appositamente interpreta male le tue affermazioni, per farti apparire sotto una luce che non è la tua. Compravendite e spostamenti un po’ difficili.

Previsioni su Scorpione e Sagittario dell’oroscopo Paolo Fox

Scorpione: In questi giorni state guardando l’amore con sospetto oppure state con una persona che un giorno è meravigliosa e l’altro vi dà filo da torcere. Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox progetti per le coppie che possono e vogliono avere un figlio, vogliono cambiare casa o investire in un’iniziativa, possono partire da luglio in poi. Questo è un periodo che può portare qualche piccolo dubbio, ma nulla di grave. Occasioni per farsi notare arriveranno nel weekend.

Sagittario: Bella questa Luna nel segno, ma quanta fatica! Fatica nei colloqui, nel farti capire: devi ripetere le cose cento volte! Come indica l’Oroscopo Paolo Fox in questo momento, tu sai che quello che dici è giusto e che se le persone fanno quello che dici avranno successo e poi, alla fine, tutto va contro quello che pensi, come se il destino ce l’avesse con te. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco: Giove poi porterà benefici ed è solo in questi giorni che devi cercare di importi di più o mantenere la calma, cosa non facile. Comunque oggi Luna, Giove e Marte sono dalla tua, per cui tu insisterai, ma se tutto fosse un po’ più semplice, sarebbe meglio.

