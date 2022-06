Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: la giornata

Arrivati a lunedì 13 giugno 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Cancro, Leone e Vergine.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il lunedì del Cancro

Cancro: Ci vorrebbe un po’ di tranquillità nella tua vita! Il peggio è passato, perché credo che il mese più nervoso sia stato quello di maggio, quando c’è chi è anche stato male. Cosa bisogna fare adesso? Litigare e discutere con tutti? Assolutamente no, poi se in coppia uno dei due è stato male, magari è stato necessario fare fronte comune per risolvere una difficoltà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox forse vuoi cambiare vita e ambiente, ma a volte i nostri desideri non coincidono con quello che ci impone il destino e avrai notato che il destino va da una parte e tu dall’altra. Ostacoli faticosi che vanno comunque affrontati in maniera tranquilla: non facendo finta di niente, ma cercando di non alimentare tensioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Leone e Vergine

Leone: Giornata sì! Il 13 e il 14 sono due giornate che portano occasioni. Potrebbero arrivare da lontano, anche grazie a un viaggio. Se vuoi fare qualcosa di più, ora puoi muoverti. Questo addirittura è un cielo che permette di ritrattare un accordo, di sbloccare una vendita, un lascito. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox una causa potrebbe essere vinta o giungere a un accordo risolutivo, con Giove favorevole. Avrai molta voglia di darti da fare e fallo pure perché ne vale la pena! Gli esami vanno meglio e la seconda parte di questo mese sarà ancora più efficace.

Oroscopo domani Paolo Fox, Capricorno, Acquario e Pesci / Previsioni Amore e Lavoro

Vergine: Spero che tu abbia programmato una situazione di tranquillità. Chi inizia un nuovo lavoro in giugno farà fatica, magari avrà una crisi e non vorrà più farlo, mentre chi fa sempre lo stesso lavoro evidentemente ha a che fare con delle persone che non collaborano. Non è un periodo no, ma sono solo queste due o tre settimane in cui ti chiederai cosa vuoi fare nella vita: forse sei solo stanco e a volta la stanchezza porta dei problemi, perché non si riesce a vedere con razionalità quello che sta attorno e, siccome tu con la razionalità ci lavori, è difficile adesso ritrovare un buon equilibrio, Forse sarebbe opportuno fare nuovi progetti, ma farli partire da luglio. In amore, non ci sono stelle complicate, però piccole tensioni possono nascere, fra oggi e domani.

Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022/ Figli in arrivo per Ariete e Cancro e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA