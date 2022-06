Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a lunedì 13 giugno 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per l’Ariete

Ariete: Questa è una giornata importante, fruttuosa e potresti anche sentire delle persone che contano. Oggi abbiamo una bella posizione della Luna, lo sarà ancora di più domani, in ottimo aspetto con Marte e Giove: l’impeto non manca e la voglia di risolvere problemi è doppia. È un inizio di settimana che parteggia per te: tu cosa vuoi fare? L’amore chiama! Quelli che sono soli da tempo, devono chiedersi se hanno paura di innamorarsi. Non cercate sempre i tipi più difficili o strani, anche se vi piace lottare in amore: avete diritto alla serenità.

Oroscopo domani Paolo Fox, Capricorno, Acquario e Pesci / Previsioni Amore e Lavoro

Toro e Gemelli, che lunedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Finalmente in questo lunedì non c’è più la Luna opposta, quindi se c’è stato un problema fisico o una piccola polemica, fra sabato e domenica, ora va meglio. La tendenza a mettere tutto in ordine, a gestire i sentimenti con la ragione e non con il cuore, è una tentazione che andrebbe in qualche modo favorita, soprattutto se ogni tanto scappa la parola di troppo. È importante ora recuperare anche una buona stabilità nel lavoro e le giornate buone per parlarne sono il 15 e il 16.

Oroscopo Branko, oggi 12 giugno 2022/ Figli in arrivo per Ariete e Cancro e...

Gemelli: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi Mercurio è lì con te, il Sole continua il transito nel tuo segno, poi tra qualche giorno arriverà Venere: chi ti ferma più? Forse questa Luna opposta oggi può rappresentare una giornata “test”, quando sarà necessario vedersi per chiarire tutto quello che c’è da fare, nel corso delle prossime settimane, e forse si parte con un po’ di fatica. Dipende da quello che devi fare nelle prossime 48 ore, ma questo è un cielo importante e se un contratto viene rimesso in discussione, sarà a tuo favore. Fai una richiesta: se pensi di valere e hai una carta da giocare, soprattutto da mercoledì agisci!

Oroscopo domani Paolo Fox, Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA