Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 giugno 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni per la giornata di lunedì 13 giugno 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Le stelle non invitano a fare i folli, soprattutto nell’ambito del lavoro. Come indica l’Oroscopo Paolo Fox ci sono due categorie di Capricorno: quelli che hanno vissuto uno stop nel lavoro, e qui c’è poco da dire, ma magari aspettano una liquidazione o qualcosa che spetta e poi ci sono quelli che vorrebbero cambiare ambiente o giro, ma non è facile. Calma e sangue freddo! Se devi comunque parlare di questioni pratiche, il 15 e il 16 saranno giornate migliori. Raccomando di tenere testa alle tensioni in amore, perché Venere è sempre favorevole.

Cosa attende Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Parti con una nuova settimana davvero interessante. Sono stelle che invitano anche a fare scelte particolari. Avrai voglia di stare un po’ per conto tuo, soprattutto per capire quello che ti interessa e rifiutare quello che non ti piace più. Stando all’Oroscopo Paolo Fox in realtà ci sono delle cose che hai dovuto accettare, anche se non avresti voluto farle, ma questo fa parte del destino: siamo liberi, ma fino a un certo punto. Trova una via di mezzo! L’amore può ripartire; conoscenze intriganti già da oggi e per i prossimi giorni.

Pesci: Discutere sempre delle stesse cose non è bello e, oltretutto, non ti va più di farlo. Sei molto impegnato sul lavoro, lo dice anche Mercurio che da oggi inizia un transito particolare, ma cerca di fare le cose con calma. Attenzione in amore, perché questa carica di agitazione, non tanto adesso, quanto alla fine del mese, potrebbe portare stress e quindi, ti avviso per tempo, se ci sono dei problemi forse è meglio parlare subito: dal 23 sarebbe troppo tardi. Giornata che comporta un po’ di tensione e questa sera non fare le ore piccole.

