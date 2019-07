OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 13 luglio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Leone

Oroscopo oggi sabato 13 luglio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, sabato 13 luglio 2019, sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno il noto astrologo durante la sua rubrica Latte e Stelle. L’Ariete vive un sabato interessante, che inizia veramente bene. Il weekend riserva delle sorprese non di poco conto. Il Toro si deve concentrare sui sentimenti, cosa che ha fatto molto meno di quanto avrebbe dovuto in questo momento. I Gemelli hanno la Luna opposta, questo però non significa per forza che ci troviamo di fronte a un momento in cui tutto va male, anzi potrebbero accadere anche delle cose positive quando meno ce lo aspettiamo. Venere nel segno regala al Cancro la possibilità di trovare serenità e magari la persona giusta per iniziare una relazione. Attenzione però a esagerare quando non è il momento, si rischia di fare il passo più lungo della gamba. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un sabato che si apre in maniera inte1ressante, inoltre è un week-end molto interessante per chi volete rilanciare una sfida o vivere le sensazioni ottime. Se ci sono state difficoltà è probabile che possiate trovare riconciliazione ed un punto di incontro. Il Toro in questa settimana dovrebbe spendere più tempo per i sentimenti visto che poi il Toro come il Cancro o la Bilancia che, anche se sta bene da solo, certo rende meglio in coppia. Al segno pace condividere le emozioni e un certo stile di vita. Se c’è un problema è meglio evidenziarlo al momento. Per i Gemelli avere una Luna opposta non significa che le cose andranno male. Bisogna solo andare incontro a qualche ritardo quindi tutto quello che si fa oggi potrebbe essere a rallentatore. Se c’è un nemico da combattere, per esempio la particolare situazione in cui si lavora per una ditta che ha creato dei problemi. Il Cancro deve sempre ricordare che con Venere nel segno si può cercare un po’ di serenità.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox seguendo i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone è vincente di natura ma potrebbe esserlo ancora di più ad agosto. Questo è un momento di spicco e forza ed esplorazione. Quando ci sono tante emozioni in corso e tanti desideri da realizzare bisogna fermarsi e capire quale strada intraprendere, se si ha al proprio fianco una persona davvero piacevole ed anche gradevole non resta che condividere le emozioni più belle. La Vergine scopre che tutto quello che non funziona viene evidenziato questa domenica. La Bilancia ha bisogno di divagare mente e corpo, questa tensione del pianeta Saturno può essere visibile in modo diverso perché non è che esistono dodici destini e caratteri. L’attesa in amore sembra un po’ calata ma per fortuna nelle prossime settimane tornerà a favore. Lo Scorpione in questo fine settimana dovrebbe parlare solo se è strettamente necessario, tutto sommato piace un po’ di lotta.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive due giornate vivaci, c’è la netta sensazione di vivere meglio se qualcosa nel lavoro e nell’amore e nelle relazioni interpersonali non sembra che sia andato per il verso giusto. Si dice questo perché si ha una forza dentro che permette di superare gli ostacoli e un Giove importante. Seppure c’è stata una chiusura contate sempre sulla prima parte di agosto per una nuova apertura che può riguardare l’amore. Il Capricorno di solito è molto stabile e tende ad essere anche di riferimento per gli altri quando però improvvisamente cambia un certo gioco cambiano anche i riferimenti attorno ed è difficile andare avanti. Purtroppo alcune certezze ora sono saltate e bisogna prendere atto di quello che è avvenuto. Fine settimana è migliore per la forma fisica. L’Acquario questo week-end ha bisogno di confrontarsi con gli altri in maniera molto più serena e curare più l’aspetto fisico. C’è chi la notte non dorme perché pensa a quello che deve fare il giorno dopo. I più giovani vivono meglio, un po’ alla giornata. Si è un segno rivoluzionario nel modo di pensare ma chi ha qualche anno in più e in qualche modo ha delle responsabilità è più affaticato. Tutto questo potrebbe tradursi in polemica in amore. I Pesci se nel recente passato hanno avuto conflitti possono trovare le soluzioni senza fare drammi. I nati sotto il segno sono persone molto educate, dolci e affettuose ma a volte non ha il coraggio di dire quello che si pensa. Così pur di non rovinare un rapporto si tende a non dire quello che si vorrebbe dire e questo fa male perché potrebbe portare a questioni irrisolte ed il desiderio di trovare terzi incomodi a cui fare riferimento. Sono due giornate davvero strane per quanto riguarda le vicende sentimentali che già agli inizi dell’anno hanno creato qualche dubbio. Viaggiamo verso un autunno importante per chi si trova a sbrogliare una questione legale o per chi si trova a portare avanti una vendita o un progetto.



