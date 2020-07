Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare dei segni al top sempre prendendo come spunto quanto detto a LatteMiele per oggi 13 luglio 2020. Il Leone deve fare fermo affidamento sulla giornata di oggi, consapevole che ci sarà un calo nelle giornate di martedì e mercoledì. Questo obbliga a togliersi alcuni problemi per evitare di doverli affrontare in un momento non facile da gestire. La Vergine vede partire decisamente bene la settimana in questione. Le stelle saranno poi interessanti almeno fino a venerdì. Questo è un momento in cui ci si può far valere, nonostante si sia rimasti provati da qualcosa. Si potrebbe migliorare dal punto di vista dell’amore. È innegabile però che il segno con una marcia in più in questo periodo sia lo Scorpione. Il 18 e il 19 sono delle giornate molto interessanti in una settimana che però in generale regalerà qualcosa di importante. Grande contributo lo darà un Sole in ottimo aspetto con Giove e Saturno che rimarranno interessanti.

Oroscopo amore: Nonostante Saturno e Giove dissonanti in grado di portare dei fastidi il segno dell’Ariete potrà giovare di una Luna molto positiva. Questa porterà una grande voglia d’amore e abile a cancellare tutto quello che invece è complicato da gestire. Il Toro è agitato. Il segno chiede sempre a chi si ha vicino chiarezza in tutto. Non piace infatti chi rimanda le cose sempre e quando non se ne può più arriva un taglio netto. Quando si mette la parola fine riaprire tutto è complicatissimo. L’amore per il Leone corrisponde alle richieste fatte, ma c’è da dire che i mesi di agosto e settembre sono quelli maggiormente indicati per gli incontri. La Bilancia ha capito che l’amore conta soprattutto durante il periodo del lockdown. Quando è scesa obbligatoriamente l’attenzione sul lavoro si è aperto il cuore. Si deve comunque gestire al meglio la propria relazione.

Oroscopo Lavoro: L’Ariete vive un momento di grande preoccupazione in questo lunedì particolare. Giove e Saturno dissonanti possono portare dei fastidi di carattere legale. Gli stessi due pianeti sono invece in buon aspetto per il Toro che si trova pronto a recuperare dal punto di vista professionale. Nonostante questo c’è voglia di chiarezza da chi si ha intorno. Il Cancro in questo momento è veramente difficile che possa avere tranquillità a livello professionale attorno. Il rischio è di trovarsi in un momento di difficoltà visto che Giove, Saturno e Luna sono contrari. Va detto che i professionisti più accaniti saranno in grado di mettere toppe a situazioni difficili da gestire. Il Leone deve evitare progetti che si possono considerare troppo costosi. La Bilancia evita invece di parlare sempre e comunque di lavoro ora c’è spazio solo per l’amore.



