Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2020: Ariete e Toro

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: siamo in una giornata particolare con lunedì che nasce con Luna nel segno. Le preoccupazioni maggiori riguardano il lavoro, ci sono diversi tipi di tensione tra chi cerca qualcosa di nuovo a chi invece deve risolvere un problema. Avere Giove e Saturno dissonanti può portare a fastidi di carattere legali ed errori fatti nel passato da sanare. Non ci si deve pensare però perchè questa Luna porta voglia d’amare.

Toro: c’è una forte agitazione. Si ha bisogno di chiarezza in tutto, se accanto c’è una persona che qualsiasi cosa si chiede si rinvia alla fine ci si spazientisce. Quando si hanno le scatole piene di una situazione si danno ultimatum, molto seri a dire stop. Giove e Saturno in buon aspetto aiutano chi deve recuperare nel lavoro.

Oroscopo: Gemelli e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: nell’ultimo mese si può contare su Venere. In tutte le relazioni in cui c’è bisogno di ottenere qualcosa di bello e fare progetti si avrà qualcosa in più. In certi casi il lungo transito di Venere nel segno potrebbe aver portato il desiderio di tradire, ma si può tornare sui propri passi. In amore c’è bisogno di concentrazione.

Cancro: difficile che in questi giorni ci sia tranquillità a livello professionale. Giove e Saturno sono opposti con una Luna contraria. Involontariamente ci si crea dei problemi da soli, nel dire certe cose o fare certe affermazioni si rischia di essere fraintesi. La polemica un po’ piace perché mette in luce i difetti degli altri. Si deve essere cauti. I professionisti devono mettere delle toppe a situazioni complicate da gestire.

