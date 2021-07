Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Che martedì 13 luglio 2021 sarà per i segni d’Aria? Ci pensa l’oroscopo di Paolo Fox a rispondere a questa domanda. L’astrologo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, nella sua consueta rubrica “Latte e stelle”, rivelando che l’Acquario deve tenere i nervi saldi. I Gemelli, invece, possono contare su buone novelle in amore, mentre la Bilancia potrebbe necessitare di qualche camomilla…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI ACQUARIO

L’Acquario è polemico, nervoso o insoddisfatto, è perché stai facendo una vita che non è desidereresti. Anche se alcuni cambiamenti sono dietro l’angolo, non sai bene come andrà a finire. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox stai per lanciarti in una serie di situazioni che non sai dove ti porteranno. L’unica cosa certa e che nulla sarà come prima. Attenzione in amore: in questi giorni puoi stare accanto ad una persona e pensare ad un’altra, oppure trovarti in discussione per motivi banali e gli altri possono approfittare della tua bontà.

GEMELLI, GIORNATA FORTUNATA IN AMORE SECONDO L’OROSCOPO PAOLO FOX

Cari Gemelli, se negli ultimi mesi avete accusato stanchezza, voi eterni irrequieti – messaggeri degli dei discendenti da Mercurio – dovete mantenere viva la fiducia di recapitare un messaggio d’amore e di speranza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox buone prospettive si aprono sul fronte amoroso, e la fine del mese porterà con sé a tal proposito la consapevolezza e la chiarezza necessaria per capire se una storia faccia o meno al caso vostro.

BILANCIA, SERVE CALMA…

Con Saturno in buon aspetto la Bilancia si espone, ma non devi esporre troppo il tuo carattere irruento: tu dici di voler vivere tranquillo, ma ti metti in mezzo a polemiche diventi assai molto polemico. Con il Toro potrebbero esserci dei problemi perché ti redarguisce.

