Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

É arrivato il momento che tanti stavano aspettando, ovvero conoscere l’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 13 luglio 2021. Il celebre astrologo è intervenuto a Radio Latte e miele grazie alla sua classica rubrica “Latte e stelle” e non mancano le novità per i segni di Fuoco. Entrando nel dettaglio, Ariete può fare i conti con novità in amore, mentre per Leone e Sagittario bisogna fare attenzione soprattutto al lavoro e ad alcune problematiche…

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

ARIETE, SECONDO PAOLO FOX GIORNATA POSITIVA IN AMORE

Per gli Ariete questo martedì si prospetta molto forte e caratterizzato da potenziali situazioni di coinvolgimento amoroso grazie a Marte e Venere favorevoli. E vale la pena ricordare che quando un Ariete vuole vivere un grande amore lo fa anche improvvisamente, con persone che fino a quel momento potevano risultargli indifferenti. Infine secondo l’oroscopo Paolo Fox, dal momento che la tua forza sta nelle idee, il suggerimento è quello di iniziare a programmare già da ora quello che va fatto a partire dall’autunno: per quanto i rivali siano potentissimi tu lo sei ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

LEONE, L’OROSCOPO PAOLO FOX PREVEDE PER LA GIORNATA DI OGGI…

Grazie a Marte e Venere nel segno, il Leone sarà a breve molto ammirato. Con Saturno opposto, persistono dei dubbi sul lavoro in cui siete chiamati a misurarvi con nuove sfide (come sostituire un predecessore o confrontarvi con rivalità di sorta), che tuttavia possono essere affrontate proficuamente grazie alle stelle decisamente favorevoli nella giornata di sabato. Secondo l’oroscopo Paolo Fox novità e incontri altamente favoriti.

SAGITTARIO, SI PREVEDONO DUBBI IN AMORE

Sei un vincente, sei molto diretto, hai tante cose da dire e da fare. Il Sagittario per alcuni ritardi che riguardano persino il lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se sei in dubbio tra due storie, è il caso di decidere entro gli ultimi dieci giorni di questo mese. Pensa che in questa giornata qualche ritardo è da mettere in conto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA