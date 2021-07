Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Giornata carica di novità per i segni di Terra secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Oggi, martedì 13 luglio 2021, ci sono aggiornamenti degni di nota per Capricorno, Toro e Vergine: la conferma è arrivata dal noto astrologo nel corso del consueto appuntamento su Radio Latte e miele nella rubrica “Latte e stelle”. Secondo Fox, Capricorno è chiamato dalla necessità di risolvere problemi, il Toro deve fare i conti con alcune difficoltà, mentre la Vergine attende tempi migliori…

OROSCOPO PAOLO FOX: LE PREVISIONI SUL CAPRICORNO

Due giornate importanti per il Capricorno, sembra quasi che tutti i problemi non ti interessano più, ma non è così: tu sei nato per risolvere i problemi, soprattutto quelli degli altri. Ti è mai capitato di essere confidente massimo delle persone che hai intorno? Sicuramente sì, questo perché dai un senso di fiducia, ma a volte dai troppo rispetto a quello che ricevi.

TORO, COSA DICONO LE STELLA PER LA GIORNATA DI OGGI??

Per quanto riguarda il segno del Toro nelle prossime ore è meglio evitare polemiche, in attesa di stelle migliori che si paleseranno a partire dalla fine del mese.secondo l’oroscopo di Paolo Fox se con il partner si accendono battibecchi è perché pensi di avere ragione, ma soprattutto nel caso in cui tu non sia attualmente coinvolto sentimentalmente, in questo periodo resta indispensabile guardare con ottimismo all’altra metà della mela. E sul fronte lavorativo? Anche in questo caso le difficoltà non mancano, tuttavia la strada resta aperta per i progetti più rilevanti, per cui non perdere la speranza!

OROSCOPO PAOLO FOX, VERGINE PROBLEMI IN AMORE

La Vergine riprende quota; se un accordo non è stato firmato non darti per vinto perché dal 22 tutto può rinascere e succedere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox amore caotico e messo da parte anche dai single, che preferiscono – forse non sempre giustamente – concentrarsi su altre questioni e priorità.



