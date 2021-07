Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox segnala alcune novelle niente male per Pesci, Scorpione e Cancro. Le previsioni di oggi, martedì 13 luglio 2021, sono decisive per i segni d’Acqua e lo stimatissimo astrologo le ha presentate nel consueto appuntamento su Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Per quanto riguarda i Pesci, bisogna fare i conti con un po’ di confusione. Lo Scorpione deve attendere qualche giorno prima di avere più serenità, mentre il Cancro si appresta a svoltare…

PESCI, CHE GIORNATA SARÀ?

In queste 48 ore sei un po’ confuso, stai pensando ad altro, hai la testa tra le nuvole. Tutti i Pesci hanno due vite: una legata alla realtà, un’altra legata alla fantasia, al sogno. Stai pensando un po’ di più a quello che potresti fare e non a quello che è fattibile nell’immediato. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dall’autunno e soprattutto dal 2022 avremo un cielo molto importante.

SCORPIONE, AMORE E LAVORO: COSA PREVEDE L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Nelle prossime 48 ore lo Scorpione recupera molto, ma per ritrovare un po’ di serenità devi aspettare una settimana. Venere è contraria, certo il feeling e l’attrazione fisica sono calati e bisogna cercare di rafforzare questo sentimento. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i single tra fine luglio e agosto avranno qualcosa di più. Sul lavoro cambiamenti in essere che per il momento ti lasciano con il fiato in sospeso.

CANCRO, LE PREVISIONI DI OGGI DELL’OROSCOPO PAOLO FOX

I Cancro escono da anni davvero importanti e faticosi: nel 2022 arriva finalmente la fine dell’incubo e tornerete a nuotare in acque decisamente più calme. Ora è il momento in cui siete chiamati a fare delle scelte di un certo peso, sforzandovi di lasciare le polemiche da parte. Novità anche in amore con domenica che si caratterizza favorevolmente, risultando una bella giornata per organizzare qualcosa di divertente.

