Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Cominciamo questo mercoledì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete continua il periodo di insofferenza e agitazione, con un grande fermento. In amore serve più prudenza ed è importante avere ben chiari i propri obiettivi. Parlando del Toro, Giove dal 2023 sarà in ottimo aspetto ma già questo è un buon periodo per molte iniziative. Per i Gemelli, Venere è nel segno e parla di amore: si può assistere ad un ritorno di fiamma o all’incremento di una passione.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete in fermento

Ariete, prosegue la vostra fase di agitazione interiore, che corrisponde però ad un grande fermento esteriore. Abbiamo un cielo che crea delle difficoltà, ma allo stesso tempo avete la possibilità di superarle. Alcuni di voi addirittura vogliono portare avanti dei progetti che si sono fermati nel corso degli ultimi due anni. Mettere a fuoco i propri obiettivi è importante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, questo è un cielo che comporta una piccola revisione: ci vorrà un po’ di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, Giove e Venere…

Toro, oggi inizia una buona giornata con la Luna e Marte che è in ottimo aspetto. Le iniziative intraprese in questa parte di luglio possono portare lontano, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel 2023 Giove tornerà nel tuo segno. Questo è un periodo che potrebbe aiutarvi anche a far partire al meglio molte iniziative.

Gemelli, Venere è ancora nel segno. Parlando di sentimenti, potremmo assistere ad un ritorno di fiamma o all’incremento di una passione: può capitare di tutto! Il desiderio è in aumento. Coloro che hanno perso un amore, adesso possono ritrovarlo altrove. Se l’Oroscopo di Paolo Fox dice: l’amore si può trovare anche in età matura e le esperienze in questo senso sono tante. Chi è in coppia stabilmente dovrebbe mostrare un po’ più di disponibilità.

