Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti dicono…

Iniziamo questo mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro non è un periodo proprio brillante con qualche difficoltà economica e qualche dissonanza. Inoltre anche sul lavoro forse è tempo di cambiare. Per quanto riguarda l’amore, dalla prossima settimana torna Venere favorevole. Parlando del Leone sono giorni nervosi in cui l’orgoglio la fa da padrone. Per la Vergine è una giornata interessante anche se forse in amore manca qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, il lavoro…

Cancro, le responsabilità sono molte ed è chiaro che chi da poco ha cambiato casa e ha delle spese è preoccupato. A fronte dell’uscita di questo denaro, non ci sono state altrettante entrate. C’è un problema legato a Giove, dissonante per qualche mese. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di cominciare a prendere delle iniziative già per i prossimi giorni, considerando anche lavori part-time. In questo periodo avete fatto conoscenze per il lavoro che sono importanti. Se c’è chi deve ripartire da zero, in amore è molto importante adesso avere la persona giusta al proprio fianco. Dalla prossima settimana, torna anche Venere.

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani per l'amore dal 12-13 luglio 2022/ Successi ed insuccessi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il cielo

Leone, siete nervosetti in questi giorni! Marte stuzzica l’orgoglio e siccome siete dei vincenti forse siete nervosi perché qualcuno vi ha provocati. Non cadere nei tranelli: sarebbe davvero un errore! Mantenete le vostre posizioni e non fatevi provocare. In amore, abbiamo un cielo importante anche in vista di agosto. Attenzione solo con Toro e Acquario, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questa è una giornata interessante: abbiamo Luna e Marte in aspetto buono già da ieri notte. Giugno è un mese da dimenticare, ma ci sono anche nati Vergine che hanno avuto una bella vittoria o una bella occasione! Questo è un periodo ancora un po’ offuscato per i sentimenti: alcuni vorranno ufficializzare una storia, però sembra che qualcosa manchi. Apparentemente è tutto tranquillo, ma dentro di voi c’è qualcosa che non va o magari ci sono meno stimoli, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, lavoro e salute 12-13 luglio 2022/ Piani e progetti segno per segno

© RIPRODUZIONE RISERVATA