Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: lavoro e…

Un cielo importante per Capricorno, Acquario e Pesci quello che troviamo in questo mercoledì. Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno è in una fase di grande potenza ed è il momento di ripartire. Sul lavoro ritardi e complicazioni rendono tutto un po’ più complicato. Per l’Acquario c’è bisogno di ritrovare le amicizie e forse di controllare anche la propria intimità. Per quanto riguarda il lavoro c’è creatività. Parlando dei Pesci, è un periodo creativo con giornate molto intriganti.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, ritardi e complicazioni

Capricorno, siete in una fase di grande potenza che vi aiuta a distinguere fra ciò che è superfluo e ciò che ti interessa. Ultimamente sei stato deluso ma non hai alcuna responsabilità per quello che ti è capitato. Anche se hai fatto tanto e adesso devi ripartire da zero o quasi ma sai di avere le spalle larghe e di riuscire a dare molto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che tu abbia le carte in regola ma che qualcosa ti manchi. Ad esempio sul lavoro, ritardi e complicazioni rendono un po’ sottotono il tutto. L’amore può pagare pegno per questa situazione se torni a casa nervoso.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, amore e…

Acquario, prova a ritrovare le amicizie, visto che sei il segno dell’amicizia! Anche in amore cerchi una persona amica-amante. Parlando della coppia, l’intimità è minata solo quando si ha a che fare con una persona che tende a giudicare, a controllare e che è troppo gelosa. Novità anche per ciò che concerne il lavoro: creatività libera, dice l’Oroscopo di Paolo Fox!

Pesci, questa è una giornata rinfrancata dal buon aspetto delle Luna che sarà nel tuo segno zodiacale nel weekend. Questo momento è molto creativo per gli artisti e i consensi non tarderanno ad arrivare. Splendida Venere dalla prossima settimana che aiuta a risolvere qualche dilemma e magari a sbloccare gli indecisi. Saranno giornate molto intriganti e piano piano stai recuperando terreno, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

