Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio 2022/ Il cielo di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox: vediamo cosa succederà. Per la Bilancia ci sono rapporti da chiarire, che riguardano il lavoro e non solo. Forse anche in amore si sta attraversando una crisi iniziata con la primavera e non tutti ne usciranno indenni. Lo Scorpione avrà buone occasioni con questa Luna nonostante la stanchezza fisica ci sia. Venere dalla prossima settimana può far nascere un sentimento. Il Sagittario ha un periodo creativo, con buone idee. In amore c’è una certa distanza.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, crisi?

Bilancia, ci sono rapporti da chiarire e situazioni di grande nervosismo che riguardano soprattutto il lavoro. A maggio vi è capitato di staccarvi da persone che creano agitazione e problemi. Sul lavoro c’è chi ha dovuto cambiare gruppo, ruolo o colleghi. In amore, solo le coppie più forti sono riuscite a superare questa crisi di inizio primavera. Sul rapporto potrebbero aver inciso anche problemi di lavoro o di salute, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, l’amore

Scorpione, stai tranquillo: le occasioni migliori arriveranno con questa Luna, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Da qualche giorno ti senti un po’ stanco, forse hai faticato o magari hai ripreso da poco a fare attività fisica. In questa giornata, con la Luna in sestile, spazio anche all’amore: Venere dalla prossima settimana sarà amica, quindi può rinascere in positivo un sentimento. Oggi hai una bella carica di energia in più.

Sagittario, proprio in questi giorni il tuo cielo è stimolato dal punto di vista della creatività. Hai delle buone idee e se hai iniziato un progetto ed è cominciato sottotono, vedrai che piano piano si recupera. In amore, c’è una distanza che potresti colmare con la complicità della persona al tuo fianco. Le distanze fisiche sono più complesse da gestire, però in qualche modo la lontananza spesso provoca un’emozione maggiore. Attenti a non fare passi falsi in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

