Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 luglio/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Proseguiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: il segno freme, forse è nervoso e stanco ma non perché incapace di programmare. Ci si trova in un ambiente chiuso e senza innovazioni. Ci potrebbe esser bisogno di cambiare aria nella vita. Senza un progetto e curiosità di vivere qualcosa di nuovo non si è contenti.

Capricorno: tra giugno e luglio ci sarà un grande fermo. I due mesi però sono quasi passati. Si è stati giù di corda. Questo non va in contraddizione con le indicazioni di un 2020 importante. Anche se gli ultimi mesi sono stati complicati si è capito che è importante sviluppare nuovi rapporti.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: il segno è nervoso in questi giorni, si deve parlare con una persona che conta. Per fare una determinata scelta ci vuole coraggio. Può essere vero in amore ma anche lavoro. Il desiderio di cambiare e rigenerarsi è forte.

Pesci: si vivrà un luglio di agitazione per una Venere contraria che poi da agosto favorirà. Le prossime due settimane aiutano a chiarire ciò che è in sospeso ma anche a prendere tempo. Il senso è quello di fare le cose nel momento giusto. Ora chiarire e arrabbiarsi potrebbe essere un problema, mentre ad agosto quando tutto sarà più limpido sembrerà sincero. In certi rapporti si nota mancanza di sincerità.



